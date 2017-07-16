Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tarihi itiraf

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1942 'Vel d'hiv''de yaşanan ve 13 bin kişinin Nazi kamplarına dağıtıldığı olayda Fransa'nın Nazilerle yaptığı işbirliğini kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Temmuz 1942 yılında üçte biri çocuktan ve neredeyse yarısı kadından oluşan 13 binden fazla kişinin Paris'te bisiklet yarışı yapılan kapalı spor alanı "Velodrome d'Hiver"de toplanıp Nazi kamplarına dağıtıldığı olayda Fransa'nın sorumluluğu olduğunu açıkladı.



Fransa'nın utanç duyduğu kara lekesi olan olay hakkında Macron, "Olay organize edilirken tek bir Alman bile yoktu" dedi.



Fransa'nın Nazilerle işbirliğini kabul eden ilk Fransız Cumhurbaşkanı olan Jacques Chirac'ın 1995'te yaptığını devam ettirdiğini ifade eden Macron, Fransa'nın sorumluluğunu sadece o dönemki Vichy rejimine atanlara seslenerek, "Vichy rejiminde yoktan var olan bir canavar görmek ne kadar işinize geliyor. Ama gerçekler böyle değil" diye konuştu.



Aşırı sağcı Marine Le Pen'in Fransa'nın sorumluluğunun olmadığını ifade etmesine işaret eden Fransız Cumhurbaşkanı Macron, "Tarihçilerin onayladığı ve Fransa otoritesinin tanıdığı olayların gerçekliğini sorgulayanlar gördük. O sahtekarlara cevap vermek onları onurlandırır ama susmak daha kötü. Çünkü susarsak onlarla işbirliği yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.



"Vichy rejimi, her Fransız'ı temsil etmiyordu ama Fransız hükümetiydi" diyen Macron, "16-17 Temmuz'da yuvalarından koparılarak 13 bin 152 kişinin neredeyse hepsinin ölümüne sebep olan toplama sorumluluğu Fransa'nındır" dedi.



İHA