Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'dan son dakika Ohal açıklaması

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının en geç 1 Kasım'da kaldırılacağını duyurdu.

04 Temmuz 2017 Salı 19:39
Fransa'dan son dakika Ohal açıklaması

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap ederek, hükümet programını açıkladı.

Terörle en sert şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Philippe, ülkenin sürekli olağanüstü hal uygulamasında olamayacağını belirterek, "OHAL en geç 1 Kasım'da kaldırılacak." ifadesini kullandı.

Philippe, başbakanlığı döneminde, Avrupa Birliğine (AB) ilişkin 27 ülkeli AB'nin yeniden belirlenmesi, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı (Brexit) ile ilgili müzakereleri yürütme ve AB'nin 2020 sonrası için finansal bir perspektifin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Yasa dışı göçmenlerle mücadele etmek ve iltica sistemini yeniden düzenlemek için bazı kararlar alındığının altını çizen Philippe, gelecek hafta bunları açıklayacağını dile getirdi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Versay Sarayı'nda "Kongre" şeklinde toplanan Ulusal Meclis ve Senato'ya hitabında, "Fransızlara özgürlükleri vermek için olağanüstü hal uygulamasını sonbaharda kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:39
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. Edouard Philippe
  3. Philippe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    1. ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    2. Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde
    3. FETÖ'cü Mümtazer Türköne'ye komik ceza!
    4. Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
    5. Suudi Arabistan o noktaya operasyona..
    6. Suudi Arabistan'da polise saldırı
    7. Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni..
    8. DEAŞ Telafer'de 200 Türkmeni infaz..
    9. Almanya'da 14 bin PKK yandaşı var
    10. Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin..
    11. Esed rejiminden 'çatışmasızlık..
    12. Rusya'dan Suriye'deki 'çatışmasızlık..
    13. Hollanda'dan İsrail'in güneş..
    14. Almanya'da yaşayan PKK'lıların sayısı..
    15. Nazarbayev'den Rusya ile Ukrayna’ya..
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Fransa'da kazanan Arnaud Demare!
    18. Rusya ve Özbekistan ortak askeri..
    19. Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı
    20. Çin devreye girmeye hazırlanıyor.....
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu