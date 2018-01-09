Fransa'dan skandal... Sözde devleti tanıdılar

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet Suriye'de DEAŞ’e katılan, Fransız vatandaşlarının, PYD’nin silahlı gücü YPG’nin ana omurgasını oluşturan DSG tarafından yargılanmasına yeşil ışık yaktı.

Fransa, Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirdiği PYD'ye bağlı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kurulan mahkemeleri tanıyabilir.

Sputnik'te yer alan habere göre; Radyo RMC'ye konuşan Fransa Adalet Bakanı Nicole DEAŞ militanı Fransız vatandaşlarına avukat erişimi hakkı verildiği sürece DSG'nin mahkemelerini tanıyacaklarını belirtti.

"ROJAVA'YI BAĞIMSIZ DEVLET OLARAK TANIDIK"

Belloubet, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde yer alan PYD kontrolü altındaki Rojava'yı bağımsız devlet olarak tanıdıklarını da belirtti.

Geçtiğimiz hafta DSG tarafından 33 yaşındaki Fransız DEAŞ militanı Emilie König'in tutuklanmasının ardından konuşan Adalet Bakanı, König'in ülkesine dönme talebini reddettiklerini de açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözcüsü Benjamin Giveaux ise Suriye topraklarında PYD içinde yer aldığı çatı örgütü DSG ve PYD'nin doğrudan silahlı kanadı olan YPG'nin kontrolü altındaki bölgeleri işaret ederek, "Suriye Kürdistanı'nda adil yargılamayı sağlayabilen yargı kurumları olabilir" dedi.