Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'dan skandal... Sözde devleti tanıdılar

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde yer alan PYD kontrolü altındaki 'Rojava'yı bağımsız devlet olarak tanıdığını belirtti.

09 Ocak 2018 Salı 19:31
Fransa'dan skandal... Sözde devleti tanıdılar

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet Suriye'de DEAŞ’e katılan, Fransız vatandaşlarının, PYD’nin silahlı gücü YPG’nin ana omurgasını oluşturan DSG tarafından yargılanmasına yeşil ışık yaktı.

Fransa, Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirdiği PYD'ye bağlı  YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kurulan mahkemeleri tanıyabilir.

Sputnik'te yer alan habere göre; Radyo RMC'ye konuşan Fransa Adalet Bakanı Nicole DEAŞ militanı Fransız vatandaşlarına avukat erişimi hakkı verildiği sürece DSG'nin mahkemelerini tanıyacaklarını belirtti.

"ROJAVA'YI BAĞIMSIZ DEVLET OLARAK TANIDIK"

Belloubet, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde yer alan PYD kontrolü altındaki Rojava'yı bağımsız devlet olarak tanıdıklarını da belirtti.

Geçtiğimiz hafta DSG tarafından 33 yaşındaki Fransız DEAŞ militanı Emilie König'in tutuklanmasının ardından konuşan Adalet Bakanı, König'in ülkesine dönme talebini reddettiklerini de açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözcüsü Benjamin Giveaux ise Suriye topraklarında PYD içinde yer aldığı çatı örgütü DSG ve PYD'nin doğrudan silahlı kanadı olan YPG'nin kontrolü altındaki bölgeleri işaret ederek, "Suriye Kürdistanı'nda adil yargılamayı sağlayabilen yargı kurumları olabilir" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:31
  1. Fransa
  2. Emmanuel Macron
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Pembe otobüs talebimiz çarpıtılmaya çalışılıyor"
    1. "Pembe otobüs talebimiz çarpıtılmaya..
    2. Fenerbahçelileri kahreden yorum!
    3. Bitlis'te görüntülendiler
    4. Türkiye'den flaş hamle! İran ve..
    5. Rusya açıkladı! Saldırı esnasında ABD..
    6. Katar'a yeni operasyon... Kapatıldı!
    7. Türkiye, İdlib için harekete geçti
    8. 20 ilde eş zamanlı operasyon! Çok..
    9. İspanya'da esrarengiz olay
    10. Trabzonspor 2 - 1 Luftetari
    11. Şehrin ortasında tek kurşunla vuruldu
    12. 'Trump, İngiltere'de kesinlikle hoş..
    13. Fransa'dan skandal... Sözde devleti..
    14. Yardımlar bakın nereden çıktı
    15. O ilde FETÖ operasyonu başladı
    16. Çağrı geldi: Çocuklarımızı zombi..
    17. ABD'nin dış politikasını allak bullak..
    18. NATO'dan tarihi itiraf: Putin'i hafife..
    19. Milli tüfekte dikkat çeken ayrıntı
    20. Almanya'dan Türkiye söylemeleri
    Türkiye'nin ihtiyacı azalınca ABD savaş açtı
    Türkiye'nin ihtiyacı azalınca ABD savaş açtı
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!