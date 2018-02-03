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Fransa'dan skandal PYD/YPG paylaşımı!

Fransız haber ajansı Agence France-Presse bir skandala imza atarak, terör örgütüne destek verircesine YPG'li teröristlerin söylediklerini haber yaparak okuyucularını sundu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 18:20
Fransa'dan skandal PYD/YPG paylaşımı!

Fransa'da bir haber ajansı, terör örgütü YPG/PYD'li teröristlerin söylediklerini doğru diye gösterdi. Fransa ve dünyada geniş kitlelere ulaşan haber ajansı 'Agence France-Presse', Afrin'deki teröristlere ve yandaşlarına mikrofon uzattı.

PYD paçavralarıyla ekrana gelen kadın terörist, Türk güçlerinin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Türkiye'nin yaptıklarının DEAŞ'ın yaptıklarıyla aynı olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapmaya soyundu.

Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen terör örgütü YPG yandaşları, 'onurlarını' kurtarmak için Türk güçlerine sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 18:20
  1. Agence France-Presse
  2. YPG

YORUM YAZ

  • saddisaddi1 sa önce
    ne çirkin karı ya
  • TrakyalıTrakyalı1 sa önce
    Ermeni Sinek-Yatağı... Soykırımların ve Insanlik-Suçlarının yüzkarası Fransıs-Sabunları
  • SelçukSelçuk1 sa önce
    6,7 milyar dolar ticaret hacmiiz var. Fransaya saatığımızdan çok malı onlardan alıyoruz. Yani zarardayız. Bas ambargoyu teröre destekten.Nasıl olsa bu ticaret bizim zararımıza.. Reno, Pejo zaten orada bizim adımıza baskı yapar pazar kaybı görünce.
  • AlperAlper1 sa önce
    Şerfsizler sizde onurmu var satılmiş hayinler
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