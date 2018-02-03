Fransa'dan skandal PYD/YPG paylaşımı!

Fransa'da bir haber ajansı, terör örgütü YPG/PYD'li teröristlerin söylediklerini doğru diye gösterdi. Fransa ve dünyada geniş kitlelere ulaşan haber ajansı 'Agence France-Presse', Afrin'deki teröristlere ve yandaşlarına mikrofon uzattı.



PYD paçavralarıyla ekrana gelen kadın terörist, Türk güçlerinin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Türkiye'nin yaptıklarının DEAŞ'ın yaptıklarıyla aynı olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapmaya soyundu.



Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen terör örgütü YPG yandaşları, 'onurlarını' kurtarmak için Türk güçlerine sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.

