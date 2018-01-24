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Fransa'dan PYD/PKK'lılara şok!

Fransa'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşına hapis cezası verildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
Fransa'dan PYD/PKK'lılara şok!

Kamu yayıncısı France 3 kanalının haberine göre, pazar günkü gösteri sırasında şiddete başvuran, başkonsolosluk binasına ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşı Marsilya Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, polislere ve başkonsolosluk binasına taş, sopa ve kesici aletlerle saldıran PYD/PKK yandaşlarına 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verdi.

Aracını polislerin üzerine süren bir kişinin, bir yıl kesinleşmiş hapse mahkum edilip cezaevine gönderildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
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