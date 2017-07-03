Fransa'dan OHAL açıklaması... Tarih verdiler...
Fransa Cumhurbaşkanı OHAL'in kaldırılacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Macron OHAL'in sonbaharda kalkacağını söyledi.03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:15
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Parlamentosu'nda milletvekillerine yaptığı konuşma sırasında ülkedeki OHAL'in sonbaharda kaldırılacağını söyledi.
Macron: "Özgürlükler, güçlü demokrasilerin garantisidir. OHAL'i kaldırarak Fransa'ya özgürlükleri geri getireceğiz" dedi.
Ayrıca Macron, Meclis'in 3'te 1 oranında azaltılmasını istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise "gerekirse" referanduma götürebileceğini belirtti.