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Fransa'dan OHAL açıklaması... Tarih verdiler...

Fransa Cumhurbaşkanı OHAL'in kaldırılacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Macron OHAL'in sonbaharda kalkacağını söyledi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:15
Fransa'dan OHAL açıklaması... Tarih verdiler...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Parlamentosu'nda milletvekillerine yaptığı konuşma sırasında ülkedeki OHAL'in sonbaharda kaldırılacağını söyledi.

Macron: "Özgürlükler, güçlü demokrasilerin garantisidir. OHAL'i kaldırarak Fransa'ya özgürlükleri geri getireceğiz" dedi.

Ayrıca Macron, Meclis'in 3'te 1 oranında azaltılmasını istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise "gerekirse" referanduma götürebileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:15
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