Fransa terör örgütünü tanımaya hazırlanıyor!

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılan Fransız vatandaşlarının terör örgütü SDF tarafından yargılanmasına onay vereceklerini açıklayarak terör örgütünü resmen tanıyacakları sinyalini verdi.

Radyo RMC'ye konuşan Belloubet, DEAŞ militanı Fransız vatandaşlarına avukat erişimi hakkı verildiği sürece terör örgütü PKK'nın uzantısı SDF'nin mahkemelerini tanıyacaklarını belirtti.



Belloubet, Fransa'nın terör örgütü kontrolü altındaki Rojava'yı bağımsız devlet olarak tanıdıklarını belirtti.



Geçtiğimiz hafta terör örgütü SDF tarafından 33 yaşındaki Fransız DEAŞ militanı Emilie König'in tutuklanmasının ardından konuşan Adalet Bakanı, König'in ülkesine dönme talebini reddettiklerini de açıkladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözcüsü Benjamin Giveaux ise Suriye topraklarında terör örgütü kontrolü altındaki bölgeleri işaret ederek, ''Suriye Kürdistanı'nda adil yargılamayı sağlayabilen yargı kurumları olabilir'' dedi.