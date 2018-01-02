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Fransa'dan 'İran' açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin, "Fransa, çok sayıda gözaltına alınan ve mağdur olanlara karşı endişe duyuyor." açıklamasını yaptı.

02 Ocak 2018 Salı 18:36
Fransa'dan 'İran' açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız yetkililerin İran'daki protestoları yakından takip ettiği ve özgür bir şekilde gösteri yapmanın temel bir hak olduğunu belirttiği vurgulanarak, "Fransa, çok sayıda gözaltına alınan ve mağdur olanlara karşı endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın İran hükümetiyle görüşmelerinde, protestolar ve insan hakları konularının en önde yer alacağı kaydedildi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 18:36
  1. Fransa
  2. Fransa Dışişleri Bakanlığı
  3. Meşhed
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