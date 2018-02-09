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Fransa'dan İdlib açıklaması

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Doğu Guta ve İdlib'de Esed rejiminin hava saldırılarından büyük endişe duyduklarını belriterek saldırıların durdurulmasını istedi.

09 Şubat 2018 Cuma 16:49
Fransa'dan İdlib açıklaması

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Doğu Guta ve İdlib'de Esed rejiminin hava saldırılarından büyük endişe duyduklarını belirterek saldırıların durdurulmasını istedi.

Parly, Doğu Guta ve İdlib'de Esed rejiminin hava saldırılarına ilişkin France Inter radyosuna açıklama yaptı.

Doğu Guta ve İdlib'de Esed rejiminin hava saldırılarından büyük endişe duyduklarını ifade eden Parly, "Bu saldırıların durdurulmasını tabii ki istiyoruz. Bunu birkaç kez talep ettik." dedi.

Parly, aynı zamanda insani koridorların açılması çağrısında bulunduklarını, çünkü sivillerin hedef alındığını söyledi.

"Bu saldırılar şiddeti ve halka doğurduğu sonuçlar bakımından kabul edilemez." diyen Parly, Fransa'nın tek amacının DEAŞ ile mücadeleyi kazanmak olduğunu belirtti.

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava saldırılarında 75 sivilin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

Doğu Guta'da bombardımanlarda, 29 Aralık 2017'den bu yana yaklaşık 1,5 aylık süreçte 524 sivilin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı bildirilmişti.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan ve yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:49
  1. Doğu Guta
  2. Suriye
  3. Muhalifler
  4. DEAŞ

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