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Fransa'dan Filistin ile ilgili flaş karar

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Danışmanı Şaas, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin kendisine, Fransa'nın yakında Filistin'i tanıyacağını teyit ettiğini aktardı.

09 Şubat 2018 Cuma 11:18
Fransa'dan Filistin ile ilgili flaş karar

AA-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, Fransa'nın Filistin devletini yakında tanıyacağını teyit ettiğini söyledi.

Filistin Devlet Televizyonuna konuşan Şaas, birkaç gün önce kendisini telefonla arayan Sibsi'nin, Fransa'nın kararını değiştirmediğini ve yakında Filistin devletini tanıyacağını, bunun sadece zaman meselesi olduğunu teyit ettiğini aktardı.

Sibsi'nin, Filistin'in talebi üzerine Paris yönetimini ikna etmek için Fransa'ya gittiğini belirten Şaas, tanımanın birkaç hafta ya da ay içinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Ayrıca Nebil Şaas, Lüksemburg'daki yetkililerin de Fransa ve İngiltere gibi büyük ülkelerin tanımasından sonra Filistin'i ilk tanıyacak ülkenin kendileri olacağı yönünde beyanda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Başkent Paris'in kuzeyinde bulunan Gennevilliers'in Belediye Başkanı Patrice Leclerc, 19 Ocak'ta yazılı bir açıklama yaparak Filistin devletini tanıdıklarını duyurmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 135 ülke Filistin'i devlet olarak resmen tanıyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:18
  1. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. Filistin
  3. Fransa
  4. Paris

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