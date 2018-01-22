Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'dan BMGK'da flaş açıklama! 'Önceliğimiz...'

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi François Delattre, ''Önceliğimiz gözlerimizin önünde trajedinin  yaşandığı Doğu Guta ve İdlib. Bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:15
Fransa'dan BMGK'da flaş açıklama! 'Önceliğimiz...'

BM Güvenlik Konseyi, daha önceden planlanan kapalı oturumda, BM İnsani  İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'ın Suriye'ye yaptığı  ziyaretin sonuçlarını görüşmek üzere toplandı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre, toplantı öncesi gazetecilere  yaptığı açıklamada, Lowcock'un Konseyi ziyareti ve Suriye'deki insani duruma  ilişkin bilgilendireceğini belirtti.

Delattre, "Önceliğimiz gözlerimizin önünde trajedinin yaşandığı Doğu  Guta ve İdlib ve bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.

Suriye'deki son gelişmeleri de görüşeceklerini anlatan Delattre,  Konsey'deki toplantının Viyana'da yapılacak Suriye görüşmeleri öncesinde de  önemli olduğunu ifade etti.

Delattre, sahadaki durumun kabul edileyeceğini ve sahada ne kadar  istikrar sağlanırsa Viyana'daki görüşmelere de o kadar daha iyi bir ortam  hazırlanmış olacağını vurguladı.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise insani felaketin yaşandığı  Suriye'ye BM'nin insani yardım ulaştırabilmesi konusunda BMGK'nin Lowcock'un  çalışmalarını desteklemesi gerektiğini bildirdi.

Skoog, Suriye'de her türlü askeri gerilimin tırmanmasından endişe  duyduklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • misafirmisafir29 dk önce
    israilin haksız olmasına rağmenmgk nin kararlaınıuygulamamasına karşın Türkiyenin,haklı konuda bmgk nin kararlarına uyacağını zannetmek zavallılıkdır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Muhalifler Türkmen Dağı'nda operasyon başlattı
  1. Muhalifler Türkmen Dağı'nda operasyon..
  2. TSK açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu
  3. Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
  4. Fatih Terim'den itiraf! 'Hayatımda çok..
  5. Sumudica ateş püskürdü!
  6. Sivas’ta "ByLock" kullanıcısı doktor..
  7. Garry Rodrigues: Attığım gol çok..
  8. Gecenin kahramanı Eren'den galibiyet..
  9. Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: İcazet..
  10. ÖSO, PYD/PKK militanlarını böyle esir..
  11. Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
  12. Manisa’da kamyonet ile otomobil kafa..
  13. Şahan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
  14. Ne işimiz var Afrin'de?
  15. Metan gazından zehirlenen uzman çavuş..
  16. Fransa'dan BMGK'da flaş açıklama!..
  17. Sivas'ta 10 kaçak Afgan yakalandı
  18. Geleceği düşünün, geri dönüştürün!
  19. Peugeot 3008DKR Maxi Dakar'dan zaferle..
  20. “Millet olarak tek yumruk olduk”
Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
'Türkiye ile ABD çatışabilir'
'Türkiye ile ABD çatışabilir'