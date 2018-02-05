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Fransa'dan beklenmedik PKK hamlesi

Fransa'da 11 şahsın mal varlığının 6 ay süreyle dondurulduğu, bu şahıslardan 5'inin Avrupa'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde ülke sorumluları oldukları, diğerlerinin de bağlantıları olduğu olduğu ortaya çıktı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:11
Fransa'dan beklenmedik PKK hamlesi

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın hemen ardından Fransa Resmi Gazetesinde 21 ve 23 Ocak 2018 tarihli İçişleri ve Ekonomi Bakanlıklarının 18.01.2018 tarihli kararıyla 11 şahsın ülkedeki mal varlıklarının 6 ay süreyle dondurulduğu ortaya çıktı.

Resmi gazetede yayınlanan açıklamada, mal varlığı dondurma kararının Fransa Mali Kanunu çerçevesinde alındığı, söz konusu kanunun ilgili maddelerinde Ekonomi ve İçişleri Bakanlıklarının ortak bir kararla, terörist eylemlerde bulunan, bu eylemlere teşebbüs eden, katılan, bunları kolaylaştıran ya da finanse eden şahısların mal varlıklarını dondurabileceği kaydedildi.

Fransa’da mal varlığı dondurulan şahısların Veysi Akmar, İsmet Akurt, Rıdvan Çelik, Bülent Daşdemir, Tahsin Gönen, Veysi Gül, Faruk Karabakan, Osman Pınar, Veysel Satılmış, Veli Tolan, Harun Yılmaz oldukları ve terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında önemli pozisyonlarda bulundukları istihbarat raporlarına yansıdı.

Mal varlıkları dondurulan şahıslardan Rıdvan Çelik, Harun Yılmaz, İsmet Akurt, Osman Pınar, Veysel Satılmış’ın çeşitli Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK’nın sözde ülke sorumlusu olarak faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne destek gösterilerini organize ettikleri, tehditle para topladıkları, organize suç örgütleri ile ilişkileri düzenleyerek faaliyetlerde bulundukları, yasal uygulamalardan kaçınmak amacıyla görev yaptıkları ülkeleri sık sık değiştirdikleri ileri sürülürken, Bülent Daşdemir, Faruk Karabakan, Tahsin Gönen, Veysi Akmar ve Veysi Gürün'ün benzer faaliyetleri bölgesel seviyede yürüttükleri, Rıdvan Çelik’in 2017 yılında Irak Kandil'e giderek silahlı terör faaliyetlerinde yer aldığı, Şakir kod adlı İsmet Akurt’un aynı zamanda Roj TV davasında yargılandığı ve Almanya Stuttgart Mahkemesince 2006 yılında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, terör kamplarında uçak savar başındaki resimlerinin de yer aldığının raporlara yansıdığı bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:11
  1. Fransa
  2. PKK/KCK
  3. PKK/KCK terör örgütü
  4. Roj TV

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