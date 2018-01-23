Fransa'dan Afrin operasyonu açıklaması

Türk mevkidaşı ile konuyu görüştüğünü dile getiren Le Drian, ''Bu operasyonun bizi kaygılandırdığını söyledik. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda güvenlik kaygılarını anlıyoruz ancak Türkiye'ye Kürtlere yönelik bu operasyonda çok hassas olmaları gerektiği çağrısında bulunuyoruz.'' dedi.

Fransa, Afrin operasyonu nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı.