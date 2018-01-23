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Fransa'dan Afrin operasyonu açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sorulan bir soruya, söz konusu operasyondan dolayı kaygı duyduklarını dile getirdi.

23 Ocak 2018 Salı 16:15
Fransa'dan Afrin operasyonu açıklaması

Türk mevkidaşı ile konuyu görüştüğünü dile getiren Le Drian, ''Bu operasyonun bizi kaygılandırdığını söyledik. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda güvenlik kaygılarını anlıyoruz ancak Türkiye'ye Kürtlere yönelik bu operasyonda çok hassas olmaları gerektiği çağrısında bulunuyoruz.'' dedi.

Fransa, Afrin operasyonu nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:15
  1. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian
  2. afrin harekatı
  • abdoabdo8 dk önce
    fransa olarak git sen yahudi babalarına tavsiyede bulun onlara askıl ver pğislikler.dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
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