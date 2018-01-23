Fransa'dan Afrin operasyonu açıklaması
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sorulan bir soruya, söz konusu operasyondan dolayı kaygı duyduklarını dile getirdi.23 Ocak 2018 Salı 16:15
Türk mevkidaşı ile konuyu görüştüğünü dile getiren Le Drian, ''Bu operasyonun bizi kaygılandırdığını söyledik. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda güvenlik kaygılarını anlıyoruz ancak Türkiye'ye Kürtlere yönelik bu operasyonda çok hassas olmaları gerektiği çağrısında bulunuyoruz.'' dedi.
Fransa, Afrin operasyonu nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı.