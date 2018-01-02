Fransa'dan açıklama... Hepsini yaktılar

Fransa genelinde miladi yılbaşı gecesi yaşanan olaylarda binin üzerinde araç ateşe verilirken, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yılbaşında ülke genelinde kundaklanan araç sayısı bu eylemlerin ne kadar kabul edilemez olursa olsun devam ettiğini gösteriyor. Ülkede en az bin araç kundaklandı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sene yine miladi yılbaşı kutlamalarının olduğu gece 935 araç ateşe verilmişti. Bu sayının bu yıl bin 31'e yükseldiği belirtildi. Gözaltına alınanların sayısı da 456'dan 510'a yükseldi.

Şiddete dönüşen Paris'teki Champigny-sur-Marne bölgesinde çıkan olaylarda iki polis saldırıya uğramıştı.

Yılbaşı gecesi için Fransa genelinde 140 bin ek güvenlik görevlisi görev yapmıştı.

Fransa'da yılbaşı gecesi özellikle banliyöler ve büyük şehirlerin sanayi bölgelerinde araçlar ateşe veriliyor. 2000'li yıllardan sonra her yılbaşı gecesi binden fazla aracın yakıldığı tespit edilmiş, bu rakamın 2014 ve 2015 yılbaşı gecesinde ise binin altına düştüğü gözlenmişti.

Bu yılki rakamlara tepki gösteren aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) yöneticileri, yeni İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'nun gerçek rakamları sakladığını iddia ederek, yeterli önlem alınmadığını savunmuştu.