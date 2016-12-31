Fransa'da yeniyıl kutlamalarına saldırı

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Yılın son gününde Fransa’nın kuzey doğusu Alsas ve Strasbourg kentinde 20’den fazla park eden araçlar kundaklandı.

Kundaklama eylemlerin bu gece geç saatlerde ve yeni yılın ilk saatlerinde devam edebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Fransa genelinde 800’den fazla araç kundaklanmıştı. Bu yılbaşı gecesi için Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ve İçişleri Bakanı Bruno Le Roux kundaklama eylemlerin önüne geçilmesi için ülke genelinde 100 bin polis, asker, güvenlik güçlerini seferber ettiğini duyurdu.