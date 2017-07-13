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Fransa'da vahşet! Bebeklerini öldürüp donduruyormuş

Fransa’nın batısındaki Lorient kentinde 50 yaşındaki bir kadının daha önceki doğumlarında bebeklerini boğup dondurduğu ortaya çıktı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:51
Fransa'da vahşet! Bebeklerini öldürüp donduruyormuş

Atlantik Okyanusu sahilinde balıkçı teknesinin dondurucusunda bulunan bir bebek cesediyle olay ortaya çıktı. Bebeğin bulunduğu balıkçı teknesinde çalışan kadının evinde arama yapan polis, evde dondurulmuş iki bebek cesedi buldu. Lorient Cumhuriyet Savcısı Laureline Peyrefitte, bebeklerin annesi olan 50 yaşındaki kadının her doğumundan sonra bebeği yastıkla boğup dondurduğunun belirlendiğini belirtti. Kesin otopsi sonucu beklenen bebeklerin şimdilik sadece doğum sırasında ölmedikleri biliniyor.

Cani anne, bebeklerini 1998, 1999 ve 2003 yıllarında Larmor-Plage kentinde tek başına doğurduğunu, ardından bir çöp poşetine koyarak buzlukta dondurduğunu belirtti. Kadının bebeklerden birini çalıştığı teknenin dondurucusuna sakladığı ve olayın bir başka çalışanın bebeği fark edip polise haber vermesiyle ortaya çıktığı açıklandı. 50 yaşındaki kadının 25 yaşında bir oğlu olduğu da bildirildi.

Fransa’da daha önce yine benzer bir olay yaşanmış, bir annenin doğurduğu bebeklerini öldürüp dondurması ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:51
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