Fransa'da terör sempatizanları sokağa döküldü

Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı saldırılarından sonra Fransa'da OHAL ilan edildi. OHAL'in 5. kez uzatılması beklenen ülkede; cadde ve sokaklarda askerler görev yapmaya başladı.

FRANSIZ POLİSİ İZLEDİ

Terör saldırılarının önlenmesi için geniş güvenlik önlemleri alan Fransızlar, terör örgütü PKK'nın propaganda yapmasına yasak getirmiyor. Başkent Paris'te bir araya gelen terör seviciler, PKK paçavraları açtı. Kurulan standa teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafını asaln PKK'lılar, örgüt lehine propaganda yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE EDECEĞİZ DİYORLAR

PKK'lıların bu propagandayı yaptığı anlarda, Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, kentte düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yapıyordu. Bakan Gerard Collomb, son açıklamasında teröre karşı sıkı güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.