Fransa’da terör operasyonu

Fransa’da önümüzdeki pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kana bulamaya hazırlanan 2 kişi Marsilya şehrinin ortasında yakalandı. Polis seçimlerin ilk turuna bir kaç gün kala düzenlediği operasyonla, cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında seçim bürosuna veya cumhurbaşkanı adaylarından birine karşı suikast hazırlığında olan 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Zanlıların evlerine yapılan aramada silah ve patlayıcıya el kondu. 12 Nisan’dan bu yana Fransız gizli servisinin takibinde olan zanlıların, sosyal medyadaki paylaşımları arasında ağır silah fotoğrafları ve DAEŞ yanlısı bir örgütle bağlantılı görsel bilgiler paylaştığı görüldü.

23 ve 29 yaşındaki zanlıların, sosyal medyada Çeçen ismine yakın bir isim kullandıkları ileri sürülürken, seçim sandıklarının çok yakının da bir yerde eylem düzenlemeyi planladıkları kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Mathias Fekl, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için ülke çapında 50 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını dile getirdi. Ülke genelinde ve denizaşırı bölgelerde yaşayan Fransızlar 67 bin seçim merkezinde oy kullanabilecek