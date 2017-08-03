Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da sığınmacılara kötü muamele

Fransa'da, sığınmacıların kamplarda karşı karşıya olduğu olumsuz koşullar, uğradıkları kötü muamele, sistematik hale gelen polis şiddeti ve yetkililerin yardımlara yasak getirmesi tartışmaları sürüyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:01
Fransa'da sığınmacılara kötü muamele

Fransa'da sığınmacıların kamplarda karşı karşıya olduğu olumsuz koşullar, uğradıkları kötü muamele, sistematik hale gelen polis şiddeti ve yetkililerin yardımlara yasak getirmesi tartışmaları devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fransa'da sığınmacılar ağır yaşam koşullarında mücadele verirken aynı zamanda polis şiddetine de maruz kalıyor.

Ülkenin kuzeyinde bulunan ve geçen yıl kasım ayında dağıtılan Jungle (Vahşi Orman) kampında kalan sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterli düzeyde imkanlara sahip olmamaları dikkati çekiyor.

Hükümetin dağıtma kararından sonra değişik merkezlere gönderilen sığınmacıların bir kısmı, buradaki şartların olumsuzluğu ve kapasite yetersizliği nedeniyle Jungle'a geri döndü.

Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor.

Polislerin sığınmacılara yönelik şiddeti

Fransa'da sığınmacılar bir yandan olumsuz koşullar altında yaşam mücadelesi verirken diğer yandan polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyor.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Calais ve çevresinde bulunan sığınmacılarla yaptığı mülakatlar sonucu oluşturduğu raporunda, Fransız polislerin rutin bir şekilde, uyku halinde veya zararsız olduğu sırada çocuk ve yetişkin ayrımı yapmadan sığınmacılara biber gazı sıktığını belirtti.

Fransız polisinin, sığınmacıların Calais'yi terk etmesi için yiyecek ve içeceklere de biber gazı sıktığı ifade edilen raporda, polislerin bu davranışlarının insanlık dışı ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Sığınmacılara yardımlar yasaklanıyor

Olumsuz koşullar ve polis şiddetinin yanı sıra Calais'de böyle bir kampın tekrar kurulmasını engellemek için çeşitli önlemler alınırken, yetkililer de sığınmacılara yardım yapmayı yasakladı.

HRW'nin raporunda, sığınmacıların Calais'deki kampa geri döndükten sonra yerel makamların, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerini engellediği vurgulandı.

Bu arada yardım kuruluşları, bölgeye seyyar duş kabinleri yerleştirmişti ancak güvenlik güçleri, sığınmacıların bu kabinlerden yararlanmasına, yemek ve gıda dağıtımına engel oluyor.

Paris'te sığınmacılara yönelik engeller

Jungle sığınmacı kampının dağıtılmasının ardından yaklaşık 3 bin sığınmacı Paris'in çeşitli bölgelerindeki metro istasyonları etrafında çadır kurmuş ancak polis bu çadırları geçen yıl ekim ayında kaldırmıştı.

Başkent Paris'in merkezinde La Chapelle ve Stalingrad metro istasyonlarının arasında bazı bölgelere nisan ayında döşenen tel çitlerle, sığınmacıların gece bu bölgede konaklamasının engellenmesi hedefleniyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:01
  1. ABD
  2. Fransa
  3. Stalin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor
    1. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    2. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    3. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    4. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    5. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    6. Fatih Terim’in görevden alınması..
    7. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    8. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    9. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    10. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    11. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    12. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    13. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    14. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    15. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    18. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    19. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    20. Dinozorlar döneminden kalma canlı..
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’