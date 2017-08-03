Fransa'da sığınmacılara kötü muamele

Fransa'da sığınmacıların kamplarda karşı karşıya olduğu olumsuz koşullar, uğradıkları kötü muamele, sistematik hale gelen polis şiddeti ve yetkililerin yardımlara yasak getirmesi tartışmaları devam ediyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fransa'da sığınmacılar ağır yaşam koşullarında mücadele verirken aynı zamanda polis şiddetine de maruz kalıyor.

Ülkenin kuzeyinde bulunan ve geçen yıl kasım ayında dağıtılan Jungle (Vahşi Orman) kampında kalan sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterli düzeyde imkanlara sahip olmamaları dikkati çekiyor.

Hükümetin dağıtma kararından sonra değişik merkezlere gönderilen sığınmacıların bir kısmı, buradaki şartların olumsuzluğu ve kapasite yetersizliği nedeniyle Jungle'a geri döndü.

Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor.

Fransa'da sığınmacılar bir yandan olumsuz koşullar altında yaşam mücadelesi verirken diğer yandan polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyor.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Calais ve çevresinde bulunan sığınmacılarla yaptığı mülakatlar sonucu oluşturduğu raporunda, Fransız polislerin rutin bir şekilde, uyku halinde veya zararsız olduğu sırada çocuk ve yetişkin ayrımı yapmadan sığınmacılara biber gazı sıktığını belirtti.

Fransız polisinin, sığınmacıların Calais'yi terk etmesi için yiyecek ve içeceklere de biber gazı sıktığı ifade edilen raporda, polislerin bu davranışlarının insanlık dışı ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Olumsuz koşullar ve polis şiddetinin yanı sıra Calais'de böyle bir kampın tekrar kurulmasını engellemek için çeşitli önlemler alınırken, yetkililer de sığınmacılara yardım yapmayı yasakladı.

HRW'nin raporunda, sığınmacıların Calais'deki kampa geri döndükten sonra yerel makamların, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerini engellediği vurgulandı.

Bu arada yardım kuruluşları, bölgeye seyyar duş kabinleri yerleştirmişti ancak güvenlik güçleri, sığınmacıların bu kabinlerden yararlanmasına, yemek ve gıda dağıtımına engel oluyor.

Jungle sığınmacı kampının dağıtılmasının ardından yaklaşık 3 bin sığınmacı Paris'in çeşitli bölgelerindeki metro istasyonları etrafında çadır kurmuş ancak polis bu çadırları geçen yıl ekim ayında kaldırmıştı.

Başkent Paris'in merkezinde La Chapelle ve Stalingrad metro istasyonlarının arasında bazı bölgelere nisan ayında döşenen tel çitlerle, sığınmacıların gece bu bölgede konaklamasının engellenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA