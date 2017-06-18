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Fransa'da seçimin kazananı belli oldu

Fransa'da milletvekili genel seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi'nin liderliğindeki ittifak Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etti.

18 Haziran 2017 Pazar 22:41
Fransa'da seçimin kazananı belli oldu

Fransa'da genel seçimin ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketinin (REM) liderliğindeki ittifak, Ulusal Mecliste çoğunluğu elde etti.

Ülkede milletvekili seçiminin ikinci turunda ana kara topraklarda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Kamu yayıncısı France 2 televizyon kanalının yaptırdığı sandık çıkış anketlerine göre, REM ile Demokrasi Hareketi (MODEM) ittifakı, 355 milletvekilliğini kazanarak 577 sandalyeli Ulusal Mecliste hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.

İkinci tur sonuçlarına göre, merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 125'te kalırken Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ancak 49 milletvekili çıkarabildi.

Öte yandan Ulusal Mecliste aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN) yalnızca 8 milletvekili, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin içinde bulunduğu ittifakı ise 30 milletvekili temsil edecek.

Seçim sonucunda Ulusal Meclisteki milletvekilleri önemli bir oranda yenilenirken sandığa gitme oranı ise yüzde 43 ile Fransa Beşinci Cumhuriyet tarihinin en düşük genel seçim katılımı oldu.

Fransa'da milletvekili genel seçimi ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi'nin liderliğindeki ittifak Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etti. 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 22:41
  1. fransa
  2. DÜNYA Haberleri
  • Ibrahim akIbrahim ak8 sa önce
    bizde olsa hemen meşruiyet tartışmaları başlar
  • AydınAydın16 sa önce
    Vitrine konan Macron kukladan başka birşey değildir.
  • Ayhan KılıçoğluAyhan Kılıçoğlu17 sa önce
    Katılma oranı, sanırım yüzde 35 altında. Yani yüzde 18%-19% oylamı başardı, çok tuhaf
Bugünkü Akit

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