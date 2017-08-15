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Fransa'da on binlerce kişi izleniyor!

Fransa'da terör eylemi düzenleme ihtimali bulunduğu düşünülen kişi sayısı son iki yılda yüzde 60 artış gösterdi

15 Ağustos 2017 Salı 21:40
Fransa'da on binlerce kişi izleniyor!

Fransa'da radikalleştiği iddiasıyla izlenenlerin  sayısının 18 bin 500'ü geçtiği bildirildi. 

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, radikalleşerek terör eylemi düzenleme ihtimali bulunduğu düşünülen kişi sayısının son iki yılda yüzde 60 artış gösterdiğini kaydetti.

SÜREKLİ ARTIYOR

Bu kapsamda Fiş S olarak tabir edilen program çerçevesinde 18 bin  500'den fazla kişinin takip edildiği bilgisini paylaşan Collomb, bu rakamın  sürekli olarak arttığını vurguladı.

Collomb, ilgili kurumlarının değerlendirmesi ile listeye alınanların  yanı sıra listeden çıkartılan kişiler olduğunu da ifade etti.


Daha önce de Suriye ve Irak'ta yabancı terörist savaşçı olarak bulunan 217 kişinin Fransa'ya geri döndüğü ve bunların bir kısmının gözaltına alındığı açıklanmıştı.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Fransa'da, 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo saldırısıyla başlayan süreçte  pek çok terör eylemi düzenlenmiş ve halen sürmekte olan olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:40
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