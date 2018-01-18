Fransa’da okullarda ‘domuz eti’ dayatması

Fransa’nın güneyindeki aşırı sağcı Beaucaire Belediye Başkanı Julien Sanchez’in, okulların kantinlerinde domuz eti içeren menüler dayatmasına ve “alternatif menü” uygulamasının sonra ereceğini duyurmasına Fransa İslamofobiye karşı Ulusal Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri’den tepki geldi.



Domuz eti yemeğe zorlanıyor



Zekri kararı, “keyfi ve ayrımcı” ifadeleriyle tanımladı. Sanchez’in bu kararıyla yaklaşık 350 öğrenciye domuz etinin adeta dayatıldığına işaret eden Zekri, bu öğrencilerin kantinden beslenmesinin artık imkansız hale geldiğini söyledi. Kararın diğer belediyelere de “örnek” olmaması için acilen durdurulması gerektiğine vurgu yapan Zekri, konunun iddia edildiği gibi laiklik ilkesi düşünülerek alınmadığına dikkati çekti.