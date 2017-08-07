Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da milletvekilleri tasarruf için mecliste yaşıyor

Fransa'da çok sayıda milletvekilinin tasarruf için geceyi uyku tulumuyla meclisteki odalarında geçirdikleri ortaya çıktı. Vekillerden güvenlik gerekçesiyle otelleri tercih etmeleri istendi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:02
Fransa'da milletvekilleri tasarruf için mecliste yaşıyor

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, son dönemde başta  iktidardaki En Marche! (Yürüyüş Hareketi) üyeleri olmak üzere çok sayıda  milletvekili, geceyi meclisteki odalarında geçiriyor.

Daha çok genç milletvekillerinden oluşan bu grup, maddi kaygılar  nedeniyle aylık ortalama 500 avroyu bulan otel giderlerinden tasarruf etmeyi  amaçlıyor.

Haberde, Ulusal Mecliste bulunan 51 kişilik misafirhanenin yetersiz  kaldığına işaret edilerek milletvekili indiriminden yararlanabilecek üyelerin  başkentteki otellerde geceliği 30 avroya kalabileceği kaydedildi.

Meclis İdare Amiri Thierry Solere, yaptığı açıklamada, meclisteki  odalarda milletvekilleri için uyuma yasağı getirileceğini belirterek  milletvekillerinden, güvenlik riskleri nedeniyle uyumak için otellere gitmelerini  istedi.

Solere, "Yangın durumunda meclisteki tüm odaların boşaltıldığından  emin olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Fransa Ulusal Meclisinde 577 üye görev yapıyor. 1728'de açılan ve  Bourbon Sarayı olarak adlandırılan Ulusal Meclis binası, Paris'in merkezinde, 7.  bölgede bulunuyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:02
  1. Le Parisien
  2. Fransa
  3. vekil
  4. Paris
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsadan yeni rekor geldi
    1. Borsadan yeni rekor geldi
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni..
    3. Vedat Demiröz : Her karış toprağımız..
    4. Erzurum'daki orman yangını çıktı
    5. Altın, kanser tedavisinde kullanılabilir
    6. Darbe girişiminin arkasındaki 2..
    7. Venezuela ordusu kaçan 'isyancıları'..
    8. Fransa'da milletvekilleri tasarruf..
    9. Kelkit Çayı'nda rafting heyecanı
    10. Darbeci FETÖ şüphelisini Ankara’ya..
    11. Soruşturması büyüyor: Türkiye'den para..
    12. Renk körlüğü olanlar nasıl görüyor?
    13. Türkmen katliamı kapıda... O bölgeye..
    14. Kerkük petrolünün sevkiyatı durduruldu
    15. A Milli Takım'da iki isim kadrodan..
    16. Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 kişi..
    17. O araçların karına el konulabilir
    18. Cumhuriyet BAE'nin sözcüsü oldu:..
    19. Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı:..
    20. Bingöl'de komandoların dikkati faciayı..
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...