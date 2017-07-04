Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da kazanan Arnaud Demare!

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) dördüncü etabını, FDJ takımının Fransız sporcusu Arnaud Demare kazandı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:11
Fransa'da kazanan Arnaud Demare!

Lüksemburg'un Mondorf-les-Bains ile Fransa'nın Vittel yerel idareleri arasındaki 207,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun dördüncü etabında, 4 saat 53 dakika 54 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Demare birinciliği elde etti.

Dördüncü etapta Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ikinci, Katusha Alpecin ekibinden Norveçli Alexander Kristoff ise üçüncü sırayı aldı.

İlk etapta galibiyete ulaşarak sarı mayoyu giyen Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, toplamda 14 saat 54 dakika ve 25 saniyelik derecesiyle genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.

Turun 5. etabı, Fransa'nın Vittel ile La Planche des Belles Filles yerel idareleri arasındaki 160,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:11
  1. Diğer Branşlar Haberleri
  2. Diğer Branşlar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    1. ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    2. Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde
    3. FETÖ'cü Mümtazer Türköne'ye komik ceza!
    4. Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
    5. Suudi Arabistan o noktaya operasyona..
    6. Suudi Arabistan'da polise saldırı
    7. Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni..
    8. DEAŞ Telafer'de 200 Türkmeni infaz..
    9. Almanya'da 14 bin PKK yandaşı var
    10. Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin..
    11. Esed rejiminden 'çatışmasızlık..
    12. Rusya'dan Suriye'deki 'çatışmasızlık..
    13. Hollanda'dan İsrail'in güneş..
    14. Almanya'da yaşayan PKK'lıların sayısı..
    15. Nazarbayev'den Rusya ile Ukrayna’ya..
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Fransa'da kazanan Arnaud Demare!
    18. Rusya ve Özbekistan ortak askeri..
    19. Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı
    20. Çin devreye girmeye hazırlanıyor.....
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu