Fransa'da kazanan Arnaud Demare!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) dördüncü etabını, FDJ takımının Fransız sporcusu Arnaud Demare kazandı.04 Temmuz 2017 Salı 20:11
Lüksemburg'un Mondorf-les-Bains ile Fransa'nın Vittel yerel idareleri arasındaki 207,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun dördüncü etabında, 4 saat 53 dakika 54 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Demare birinciliği elde etti.
Dördüncü etapta Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ikinci, Katusha Alpecin ekibinden Norveçli Alexander Kristoff ise üçüncü sırayı aldı.
İlk etapta galibiyete ulaşarak sarı mayoyu giyen Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, toplamda 14 saat 54 dakika ve 25 saniyelik derecesiyle genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.
Turun 5. etabı, Fransa'nın Vittel ile La Planche des Belles Filles yerel idareleri arasındaki 160,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.