Fransa'da jandarmaya saldırı girişimi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, başkent Paris'in ünlü Champs Elysees Meydanı'nda aracını bilinçli olarak jandarma minibüsüne çarpan şahsın hayatını kaybettiğini açıkladı. Colomb, basına yaptığı açıklamada, eylemi saldırı girişimi olarak niteledi. Collomb, "Fransa'da bir kez daha güvenlik güçleri saldırının hedefi oldu." dedi.

PATLAYICI MADDELER BULUNDU

Fransız bakan, ölen kişinin aracında bir takım silahlar ve yine otomobili infilak ettirmeyi amaçlayan patlayıcı maddeler bulunduğunu bildirdi.

Basına açıklama yapan polis kaynakları ise araçta, molotofkokteyli, bir tabanca ve bir kalaşnikof tüfek bulunduğunu bildirdi.

Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde nisan ayında düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

Saldırgan olay sırasında öldürülmüştü. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.