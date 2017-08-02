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Fransa'da inşaat çalışmalarında 2 bin yıllık kent keşfedildi

Fransa'nın Vienne kentinde bir inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilen antik kent gün yüzüne çıktı. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin yıllık antik yerleşim yeri "Küçük Pompei" olarak adlandırılıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:04
Fransa'da inşaat çalışmalarında 2 bin yıllık kent keşfedildi

Rhone Nehri kenarındaki  Vienne kentinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapılara rastlandı.

Nisan ayında 20 civarında arkeolog tarafından başlatılan ve eylül  ortasında sona ermesi planlanan çalışmalar, antik kentin "tesadüfen" ortaya  çıkması sonucu yıl sonuna kadar uzatıldı.

Kazı çalışmalarının Bilimsel Sorumlusu Benjamin Clement, "Şüphesiz son  40-50 yılın Roma dönemine dair en önemli keşfi. Olağanüstü bir keşif ve biz çok  şanslıyız" ifadelerini kullanarak, bölgenin Doğu'dan gelen bir zengin tüccarın  evi olabileceği bilgisini paylaştı.

7 bin metrekare alana sahip yerleşim yerinin 3'üncü yüzyıl boyunca  kullanıldığını belirleyen yetkililer, "Art arda çıkan yangınlar sonucu bölge  halkının antik şehri olduğu gibi bırakarak kaçtığını, ilk katların çökmesi sonucu  diğer katların toprağa saplandığını ve bu durumun da İtalya'daki Pompei benzeri  bir görüntünün muhafaza edilmesini sağladığını" öne sürüyor.

Mermer döşemeler, mozaik süslemeler, su şebekesi hattı gibi  kalıntılara ulaşan arkeologlar, Doğulu tüccara ait olduğu düşünülen evin yeniden  aslına uygun inşa edilebileceğini açıkladı. Alanda bulunan mozaiklerin restore edilerek Vienne'deki Saint-Romain-en-Gal Müzesi'nde 2019'da sergileneceği  bildirildi.

Alanda pazar yeri olduğu düşünülen bölgenin girişinde bulanan önünde  Herkül heykeli çeşmesi yer alan binanın ise felsefe veya retorik okulu  olabileceği kaydedildi.

"Olağanüstü keşif bölgesi ilan edildi"

Kazı alanı Fransa Kültür Bakanlığınca "olağanüstü keşif bölgesi" ilan  edilerek koruma altına alındı.

Kazı ekibi, aralık ayına kadar sürecek çalışmalarda daha derine  inileceğini, kazdıkça yeni sürpriz keşiflerin ortaya çıkacağını ifade ediyor.

Fransa'da Lyon bölgesi, eski dönemde ticaret ve ulaşımın merkezi  olarak görülüyor. Lyon ayrıca Galyalıların başkenti olarak da kullanıldı.

İtalya'da bulunan antik Pompei kenti, milattan sonra birinci yüzyılda  Vezüv yanardağının faaliyete geçmesi sonucu lavlar altında kalmış ve 18. yüzyılda  yeniden keşfedilmişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:04
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