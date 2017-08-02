Fransa'da inşaat çalışmalarında 2 bin yıllık kent keşfedildi

Rhone Nehri kenarındaki Vienne kentinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapılara rastlandı.

Nisan ayında 20 civarında arkeolog tarafından başlatılan ve eylül ortasında sona ermesi planlanan çalışmalar, antik kentin "tesadüfen" ortaya çıkması sonucu yıl sonuna kadar uzatıldı.

Kazı çalışmalarının Bilimsel Sorumlusu Benjamin Clement, "Şüphesiz son 40-50 yılın Roma dönemine dair en önemli keşfi. Olağanüstü bir keşif ve biz çok şanslıyız" ifadelerini kullanarak, bölgenin Doğu'dan gelen bir zengin tüccarın evi olabileceği bilgisini paylaştı.

7 bin metrekare alana sahip yerleşim yerinin 3'üncü yüzyıl boyunca kullanıldığını belirleyen yetkililer, "Art arda çıkan yangınlar sonucu bölge halkının antik şehri olduğu gibi bırakarak kaçtığını, ilk katların çökmesi sonucu diğer katların toprağa saplandığını ve bu durumun da İtalya'daki Pompei benzeri bir görüntünün muhafaza edilmesini sağladığını" öne sürüyor.

Mermer döşemeler, mozaik süslemeler, su şebekesi hattı gibi kalıntılara ulaşan arkeologlar, Doğulu tüccara ait olduğu düşünülen evin yeniden aslına uygun inşa edilebileceğini açıkladı. Alanda bulunan mozaiklerin restore edilerek Vienne'deki Saint-Romain-en-Gal Müzesi'nde 2019'da sergileneceği bildirildi.

Alanda pazar yeri olduğu düşünülen bölgenin girişinde bulanan önünde Herkül heykeli çeşmesi yer alan binanın ise felsefe veya retorik okulu olabileceği kaydedildi.

"Olağanüstü keşif bölgesi ilan edildi"

Kazı alanı Fransa Kültür Bakanlığınca "olağanüstü keşif bölgesi" ilan edilerek koruma altına alındı.

Kazı ekibi, aralık ayına kadar sürecek çalışmalarda daha derine inileceğini, kazdıkça yeni sürpriz keşiflerin ortaya çıkacağını ifade ediyor.

Fransa'da Lyon bölgesi, eski dönemde ticaret ve ulaşımın merkezi olarak görülüyor. Lyon ayrıca Galyalıların başkenti olarak da kullanıldı.

İtalya'da bulunan antik Pompei kenti, milattan sonra birinci yüzyılda Vezüv yanardağının faaliyete geçmesi sonucu lavlar altında kalmış ve 18. yüzyılda yeniden keşfedilmişti.