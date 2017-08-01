Fransa’da iki yeni mülteci kampı

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, mülteciler için Fransa’nın kuzeyinde iki yeni kampın açılacağını duyurdu. Collomb kampların Troisvaux ve Bailleul kentlerine kurulacağını, bu bölgelerde yaklaşık 400 mültecinin yaşadığını bildirdi. Bakan Collomb "Geçmişin kötü deneyimlerini yine tekrarlamak istemiyoruz" dedi.

Öte yandan, Fransa’nın Calais kentinde insanlık dışı yaşam şartları olan illegal utanç kampı "Jungle" Ekim 2016’de dağıtılmış, orada bulunan mültecilerin bir kısmı Fransa’daki kamplara dağıtılmıştı.