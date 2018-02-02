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Fransa'da askeri helikopterler çarpıştı: Ölüler var

Uluslararası haber ajanslarının son dakika koduyla geçtiği habere göre, Fransa’da askeri helikopterlerin çarpışması sonucu 5 kişinin öldü.

02 Şubat 2018 Cuma 12:06
Fransa'da askeri helikopterler çarpıştı: Ölüler var

Yerel Var Matin gazetesinde yer alan haberde, kazanın sabahın erken saatlerinde Carces gölü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Haberde, Fransız ordusuna ait iki helikopterin, sebebi bilinmeyen bir şekilde çarpıştığı ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edilirken Le Parisien gazetesi, helikopterlerde 6 kişinin olduğunu iddia etti. Gazete, altıncı kişinin bulunması için ekiplerin seferber edildiğini yazdı.

Kaza yerinin turistik Saint-Tropez kentine 50 kilometre mesafede bulunduğu belirtilirken, bölge valiliği, helikopterlerin Fransız Kara Kuvvetleri'nin havacılık okuluna ait olduğunu açıkladı.

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin kaza bölgesine hareket ettiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:06
  1. Fransa
  2. helikopter kazası
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