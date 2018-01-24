Fransa'da 'hata yapma hakkı' yasası Meclis'te onaylandı

Fransız Ulusal Meclis'i yurttaşlarla devletle ilişkilerinde 'hata yapma hakkı' tanıyan yasayı onayladı.

'GÜVENİLİR BİR TOPLUMUN HİZMETİNDEKİ BİR DEVLET İÇİN TEMEL TAŞI'

Hükümete göre yeni yasa 'Güvenilir bir toplumun hizmetindeki bir devlet için temel taşı' niteliğinde.

Yeni yasaya göre yurttaşlar istemeden yaptıkları hatalar için otomatik olarak cezalandırılmayacak ancak söz konusu af, yapılan ilk hata ile sınırlı olacak.

Kişinin söz konusu hatayı 'kötü niyetle' yaptığından şüphelenilmesi halinde ise bunu kanıtlama sorumluluğu devlette olacak.

'YÖNETENLE YÖNETİLENLER ARASINDAK İLİŞKİLERDE BİR DEVRİM'

Fransa Kamu Harcamaları Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada "Bu (yasa) yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişkide bir devrim" ifadelerini kullandı.

'Hata yapma hakkı' yasası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyası sırasında vaat ettiği reformlar arasında yer alıyordu.

KAMU SAĞLIĞI GİBİ KRİTİK KONULARDA GEÇERLİ DEĞİL

Başbakan Edouard Philip de örneğin bir vergi mükellifinin vergi beyannamesinde istemeden hatalı bilgi vermesi halinde cezalandırılmayacağını ancak gecikme için bir hafifletilmiş bir ödeme yapacağını belirtti.

Milletvekilleri yeni yasanın tamamen işleme konması için bağlantılı diğer yasaları da inceleyecek. Ancak söz konusu 'hata yapma hakkı' kamu sağlığı gibi kritik konularda uygulamaya konulmayacak.