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Fransa’da eylemler başlayacak

Fransa’da hükümeti tatil dönüşü zor günler bekliyor. Yeni çalışma yasasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı değişikliğe ülke genelindeki işçi sendikaları sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:17
Fransa’da eylemler başlayacak

Sendikalar, yeni Çalışma Yasası’nda yapılandeğişiklikle, milyonlarca çalışanın hakları işverenler lehine tersyüz edilmesi üzerine ülke genelinde 12 Eylül 2017 günü 24 saatlik genel greve gideceklerini açıkladılar.

Çalışma Yasası’nıkararnameyle değiştirme yetkisi işçiler adına Sendikaları ayağa kaldırdı. Geçen yıl Ulusal Meclis’te anayasanın 49.3’üncü maddesi üzerinde François Hollande tarafından oynanan ve büyük emek hırsızlığı olarak tanımlanan çalışanın hakları, daha da ileri gidilerek yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından tamamen silinmek isteniyor.

Cumhurbaşkanı Macron’un Çalışma Yasası’ndaki değişiklikleri cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirilme yetkisi Ulusal Meclis’in yanı sıraparlamentonun üst kanadı Senato’da oylanması sonunda, muhalefetteki sol grup yasa tasarısına karşı çıkarken, iktidar partisi LREM üyeleri ile muhalif sağdaki senatörün kabul oyu vermesi yasada değişiklik yapılmasını kolaylaştırmış oldu.

Yapılan oylamada ‘hayır’ oyu veren Boyun Eğmeyen Fransa ile Demokratlar ve sol Grup üyesi Senatörler, yasa tasarısının iptali için Anayasa Konseyi’ne başvuracaklarını açıkladılar. Senato’da sol grubun karşı çıkması, sendikaları cesaretlendirdi ve 12 Eylül’de ülke genelinde 24 saatlik grev çağrısı yaptılar. Muhalif sol parti ise 23 Eylül’de Fransa genelinde hükümetin yeni çalışma yasasındaki işçi aleyhine alınan kararlara karşı büyük bir eylem hazırlığına başladıklarını duyurdular.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:17
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