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Fransa'da eşini dövüp, öldüren kadın için skandal karar!

Fransa'da 47 yıllık evlilikleri boyunca kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren Jacqueline Sauvage adlı kadın Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından affedildi.

Fransa'da eşini dövüp, öldüren kadın için skandal karar!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 09:15
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Jacqueline Sauvage'ın kocası Norbert Marot'nun, sonradan kendini asan oğluna da şiddet uyguladığı, üç kızından ikisini taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

Dava ülkede büyük yankı uyandırmış ve iki sene önce 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 69 yaşındaki Jacqueline Sauvage'ın serbest bırakılması için kampanya başlatılmıştı.

Hollande Ocak'ta Sauvage için kısmi af çıkarmış, ancak mahkemeler kadının serbest bırakılması için yapılan başvuruları reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Hollande'ın yeni affıyla Sauvage dün salıverildi.

Hollande, Twitter mesajında, "Jacqueline Sauvage'ın kalan cezası için af çıkarıyorum. Bu afla, tutukluluğu derhal sona erecek" dedi.


 Daha sonra Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Hollande'ın, kadının yerinin hapishane değil, ailesinin yanı olması gerektiğini düşündüğü belirtildi.

'Cumhurbaşkanı, kamuoyunu memnun etmek için davaya müdahale etti'

Karar, Sauvage'ın serbest kalması için kampanya yürüten gruplar arasında sevinçle karşılandı. Ancak, Yüksek Adliye Memurları Birliği Başkanı Virginie Duval, Cumhurbaşkanı'nın kamuoyunu memnun etmek için davaya müdahale ettiğini, yargının Sauvage'ın temyiz başvurularını reddederken yasaları uyguladığını söyledi.

Ağustos'ta yerel mahkeme, Sauvage'ın yeterince pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle şartlı tahliye talebini reddetmiş, geçen ay da Paris'teki temyiz mahkemesi bu kararı desteklemişti.

Kızları, Sauvage'ın tüm evlilikleri boyunca babalarının şiddetine maruz kaldığını söylüyor. Sauvage, oğlunun kendini asarak yaşamını sonlandırmasından bir gün sonra bir tabanca bulup kocasını vurmuştu.

Sauvage'ın serbest bırakılması için internette başlatılan kampanyaya, aralarında çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu 430 bin kişi destek verdi.

Cumhurbaşkanı Hollande da kampanyayı destekledi ve Sauvage'ın üç kızıyla görüştü. Hollande Ocak'ta devlet başkanlarının nadiren kullandığı anayasa maddesine dayanarak Suavage'ın cezasının asgariye indirilmesini öngeren bir kararname çıkarttı. Bu kararla, kadının ne zaman serbest kalacağı, yargıçların takdirine bırakıldı. Cumhurbaşkanı'nın yeni affı ise kadının koşulsuz salıverilmesini sağladı.

Jacqueline Sauvage'ın hikayesi 

Kocası Norbert Marot'dan 47 yıl boyunca şiddet gördü. Dört kez hastaneye kaldırıldı.

Oğlu da babasının şiddetine maruz kaldı. Sauvage'ın üç kızından ikisinin babalarının cinsel tacizine uğradığı ortaya çıktı.

9 Eylül 2012: Oğlu kendini astı.

10 Eylül 2012: Kocasını üç kurşunla sırtından vurdu.

Ekim 2014: Kasıtsız adam öldürmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralık 2015: Temyiz mahkemesi kararı onadı.

Ocak 2016: Cumhurbaşkanı Hollande, Sauvage'ın kızlarıyla görüştü. Hollane Sauvage'ın erken tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

28 Aralık 2016: Hapisten çıktı.

 
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