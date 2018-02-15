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Fransa'da dev firmaya şok! Üretim durduruldu

Europe 1 radyosunun haberine göre, içecek devi Cola Cola'ya ait Fransa'daki 5 fabrikada grev kararı alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:31
Fransa'da dev firmaya şok! Üretim durduruldu

Yönetimin işten çıkarma ve mali tedbirler kararlarını protesto eden çalışanların grevi nedeniyle, Coca Cola'nın Fransa'da tüketilen ürünlerinin yüzde 90'ının üretildiği 5 fabrikada üretimin durduğu belirtildi. Europe 1 radyosunun haberine göre, içecek devi Cola Cola'ya ait Fransa'daki 5 fabrikada grev kararı alındı.

Haberde, ülkedeki kola tüketiminin yüzde 90'ını karşılayan Coca Cola European Partners'e (CCEP) ait fabrikalardan Grigny, Clamart ve Marsilya'daki tesislerin tamamen durduğu, grevden Toulouse ve Dunkerque tesislerinin ise büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

Grev kararının şirketin 5 tesisinde çalışan 128 kişiyi işten çıkarma ve bazı mali tedbirleri uygulamaya sokma kararı sonrası alındığı ifade edilirken, 2013'ten itibaren düşüşe geçen kola tüketiminin şirketi bu yönde bir karar almaya zorladığı kaydedildi.

Grev kararlarının gruba bağlı şişeleme fabrikalarında alındığı aktarılırken, grubun Fransa'daki tesislerinde 2 bin 600, Avrupa çapında ise toplam 24 bin 500 kişinin çalıştığı bilgisi verildi.AA

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:31
  1. Coca Cola
  2. Fransa
  3. üretim
  4. fabrika
  5. grev
  6. işten çıkarma

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