Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da daha önce görülmemiş grev

Fransa'da, huzurevi çalışanlarının, mevcut koşulları ve çalışma şartlarını protesto amacıyla ilk defa ülke genelinde greve gittiği bildirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:08
Fransa'da daha önce görülmemiş grev

Fransa'da, huzurevi çalışanları mevcut koşulları ve çalışma şartlarını protesto amacıyla ilk defa ülke genelinde greve gitti.

Kamu yayıncısı Franceinfo'da yer alan haberde, yaşlılar ve huzurevi çalışanlarının çağrısı üzerine, çok sayıda sendikanın desteğiyle yapılan 1 günlük grevin ülkede bir ilk olduğu kaydedildi.

Haberde, ülkede bulunan yaklaşık 7 bin 500 yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan 600 bine yakın kişinin teknik ve mali eksiklikler nedeniyle bir süredir ağır şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri belirtildi.

Paris dışında, Lyon, Marsilya, Strazburg, Nice, Lille gibi Fransa'nın önemli şehirlerinde düzenlenen gösterilerde de hükümetin yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilere yönelik tutumu protesto edildi. Paris'te Sağlık Bakanlığı önünde toplanan bir grup, yıllardır biriken sorunlara karşı acil reform talebinde bulundu.

Resmi rakamlara göre Fransa'da yaşlı bakımevi ve huzurevlerinde kalan 600 bine yakın kişinin yüzde 66'sını 85 yaş ve üzeri vatandaşlar oluşturuyor.

Ülkede son dönemlerde huzurevlerinde yaşlılara yönelik kötü muamele ve personel eksikliği ile ilgili haberler gündeme gelmişti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 18:08
  1. paris
  2. Fransa
  3. Franceinfo
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    1. Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    2. Galatasaray'da bir ayrılık daha
    3. Siyonistler kan dökmeye başladı
    4. Fransa'da daha önce görülmemiş grev
    5. ABD'den Katar açıklaması
    6. İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a..
    7. ''ABD'nin verdiği hiçbir planı kabul..
    8. Pazarlıkta anlaşamadığı emlakçıya..
    9. Terör yandaşları camilere saldırdı
    10. Deneme sürüşü faciayla son buldu!
    11. Terör örgütü PKK'dan Afrin'den yeni..
    12. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine..
    13. Sözde bayram diye sokaklara böyle..
    14. Saraybosna ile Belgrad için düğmeye..
    15. O ülkede pazar gününe alışveriş yasağı..
    16. UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi..
    17. ''Türklerin Avrupa'ya gaz sağlaması..
    18. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması..
    19. Belçika 'en karanlık' dönemlerinden..
    20. Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu..
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!