Fransa’da bir ayda bir ton kokain yakalandı

Fransa Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın Kuzeyi’ndeki Le Havre limanında Brezilya’dan gelen bir konteynır içinde 38 milyon Euro değerinde 470 kilo kokain ele geçirildiği belirtildi. 17 tane spor çantasına yerleştirilen kokain torbalarının protein torbaları içerisine gizlenmiş şekilde bulunduğu kaydedildi.

Liman Gümrük Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre, uyuşturucu maddenin muhtemelen "rip-of" tekniğiyle, yani mal sahibinin ve müşterisinin bilgisi dışında taşıma sırasındaki bir durakta yerleştirildiği tahmin ediliyor. Uyuşturucu maddenin konteynırlar üzerindeki seri numaraların şüphe uyandırması üzerine yapılan incelemelerle tespit edildiği belirtildi.

Temmuz ayında da aynı limanda aynı miktarda kokain ele geçirilmişti.