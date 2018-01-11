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Fransa'da bebek maması paniği devam ediyor

Fransa'da salmonella bakterisi içerdiği için piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünlerin satışına devam edildiği ortaya çıktı.

11 Ocak 2018 Perşembe 19:29
Fransa'da bebek maması paniği devam ediyor

Fransa'da bakterili olduğu için piyasadan toplatılmasına karar verilen bir markanın bebek maması ve süt tozlarının, karara rağmen çok sayıda zincir mağazada satıldığı bildirildi

Fransa'da salmonella bakterisi içerdiği için piyasadan toplatılmasına karar verilen bir markanın bebek maması ve süt tozlarının, karara rağmen çok sayıda zincir mağazada satıldığı belirlendi.

Süt tozu ve bebek maması üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Fransız Lactalis'in, aralık ayında salmonella bakterisi tespit etilmesi nedeniyle Craon'daki fabrikasındaki ürünlerinin toplatılmasına karar verildi ancak çok sayıda tüketici, bu markaya ait ürünlerin süpermarket raflarında yer aldığına dair şikayette bulundu.

ŞİRKET KAPATILDI

Paris savcılığının Lactalis hakkında açtığı soruşturma devam ederken, şirketin Craon'daki fabrikası dün itibariyle kapatıldı.

Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc marketlerinden yapılan açıklamalarda, ülke genelindeki mağazalarında, toplatma kararından sonra da bu ürünlerin satıldığı kabul edildi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 19:29
  1. Fransa
  2. Lactalis
  3. Auchan
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