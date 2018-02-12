Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'da araçta telefon kullanma şartlarında değişiklik yapıldı

Sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanmalarının yasak oluşu ve bu yasağın sınırları ile ilgili bir başvuruyu gündeme alan Fransız üst mahkeme, konuyla ilgili kararını açıkladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:48
Fransa'da araçta telefon kullanma şartlarında değişiklik yapıldı

Fransız yönetmenliğine göre yasak olan sürücülerin araç içinde cep telefonunu kullanmaları, aracın çalışmadığı durumlarda da geçerli.

Üst mahkeme, sürücülerin seyir halinde veya aracını kenara çekip telefon etmesinin kanunen yasak olduğunu belirterek, araç motorunun kapalı olduğu durumlarda bile trafiğe açık bir alanda olmaması gerektiğini ifade etti.

Bu kanuna göre sürücüler, 135 avro para ve toplam 12 olan sürücü belgesinden 3 puanın silinmesi cezası almamak için araçlarını daha önce sınırları belirlenmiş bir araç parkına parkettikten sonra cep telefonu kullanmaları tavsiye ediliyor.

Fransız mahkeme, bu kararla otoyollarda acil şerit veya yol kenarında durarak telefonla konuşmanın yasak olduğunu belirtirken, sadece kaza veya arıza durumlarında sürücü tarafından cep telefonunun kullanılabileceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:48
  1. Fransa
  2. cep telefonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...
    1. Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...
    2. 'Kaç yaşına geldin, artık yapma'
    3. KDV’de reform yolda
    4. Volkan Demirel'den flaş küfür..
    5. İşte Nasri'nin yeni takımı!
    6. Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle..
    7. Ahmet Çakar çılgına döndü! 'TFF, yan..
    8. Fransa'da araçta telefon kullanma..
    9. Hugo Rodallega resmen açıkladı!..
    10. TMSF'den bankada parası olanlara..
    11. 5 terörist teslim oldu!
    12. Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan..
    13. Afrin operasyonunda son durum
    14. Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?
    15. Mercedes-AMG GT4 Cenevre'de sahneye..
    16. Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa..
    17. Destanları yazılan şehir: Kerkük
    18. Vücut geliştirme şampiyonu tartıştığı..
    19. Kilosu 4 bin 500 lira! Tamamı satıldı...
    20. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil