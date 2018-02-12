Fransa'da araçta telefon kullanma şartlarında değişiklik yapıldı

Fransız yönetmenliğine göre yasak olan sürücülerin araç içinde cep telefonunu kullanmaları, aracın çalışmadığı durumlarda da geçerli.

Üst mahkeme, sürücülerin seyir halinde veya aracını kenara çekip telefon etmesinin kanunen yasak olduğunu belirterek, araç motorunun kapalı olduğu durumlarda bile trafiğe açık bir alanda olmaması gerektiğini ifade etti.

Bu kanuna göre sürücüler, 135 avro para ve toplam 12 olan sürücü belgesinden 3 puanın silinmesi cezası almamak için araçlarını daha önce sınırları belirlenmiş bir araç parkına parkettikten sonra cep telefonu kullanmaları tavsiye ediliyor.

Fransız mahkeme, bu kararla otoyollarda acil şerit veya yol kenarında durarak telefonla konuşmanın yasak olduğunu belirtirken, sadece kaza veya arıza durumlarında sürücü tarafından cep telefonunun kullanılabileceğini açıkladı.