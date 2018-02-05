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Fransa'da 45 bölgede turuncu alarm verildi

Fransa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle ülke genelinde 45 bölgede turuncu alarm verildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:12
Fransa'da 45 bölgede turuncu alarm verildi

Fransa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 bölgede turuncu alarm verildi.

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Paris'in de içinde bulunduğu 45 bölgede, dört kademeli alarm sisteminden ikinci sıradaki turuncu alarm seviyesinin geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, kar yağışının ülkenin batı bölümü ile alarm verilen ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde etkili olacağı belirtildi.

Kar kalınlığının Ile-de-France bölgesinde 10, Pays de la loire bölgesinde ise 20 santimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sel nedeniyle de ülkenin 2 bölgesinde turuncu alarm verildiği bilgisi paylaşıldı.

Başkent Paris'te yaklaşık 15 gün önce şiddetli yağış nedeniyle Seine Nehri'nin taşması sonucu 7 banliyö treni istasyonu kapatılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:12
  1. Ile-de-France
  2. Fransa
  3. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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