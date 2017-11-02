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Fransa’da 19 cami sebepsiz kapatıldı

Fransa’da OHAL çerçevesinde bugüne kadar 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog ve kilise kapatılmadı.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:11
Fransa’da 19 cami sebepsiz kapatıldı

PARİSFransa’da 13 Kasım 2015’teki terör saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 719 gün sonra kalktı.

OHAL’in yerine getirilen terörle mücadele kanunu ise OHAL’i neredeyse kalıcı hale getiren düzenlemeler içeriyor.

Terörle Mücadele Kanunu 18 Ekim’de Ulusal Meclis tarafından kabul edilmiş ve önceki gün de canlı yayında Macron tarafından imzalanmıştı.

Macron, bu kanunun 1 Kasım itibarıyla ülkenin OHAL’den çıkmasını sağlayacağını ifade etmişti.

719 GÜN SÜREN OHAL KAPSAMINDAKİ KISITLAMALAR

- Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.

- OHAL çerçevesinde bugüne kadar 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog ve kilise kapatılmadı.

- OHAL dönemi boyunca, 4 bin 457 adrese polis baskını yapıldı, 625 silah ele geçirildi, 998 soruşturma açıldı, 752 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:11
  1. OHAL
  2. Fransa
  3. camilerin kapatılması
  • miafirr52miafirr5248 dk önce
    bizde ohal nedeniyle kiliseleri sinagogları kapatalım
  • SelmanSelman51 dk önce
    Burada 2 stratejik bir uygulama yapiliyor : birincisi terör bahanesiyle islami camurlamak, müslüman olmak isteyen gayri müslümanlari cilişkiye sokmaktir. Ikincisi fransadaki yaşayan kardeşlerimizi zaaflarini kullanip tüm camileri kapatmaktir. Unutmayiniz kardeşler eski bir yahudi bakan demiştir ki : bizler islamiyetin yayilmamasinin önderleri oluruz...
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