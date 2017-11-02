Fransa’da 19 cami sebepsiz kapatıldı

PARİS - Fransa’da 13 Kasım 2015’teki terör saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 719 gün sonra kalktı.



OHAL’in yerine getirilen terörle mücadele kanunu ise OHAL’i neredeyse kalıcı hale getiren düzenlemeler içeriyor.



Terörle Mücadele Kanunu 18 Ekim’de Ulusal Meclis tarafından kabul edilmiş ve önceki gün de canlı yayında Macron tarafından imzalanmıştı.



Macron, bu kanunun 1 Kasım itibarıyla ülkenin OHAL’den çıkmasını sağlayacağını ifade etmişti.



719 GÜN SÜREN OHAL KAPSAMINDAKİ KISITLAMALAR



- Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.



- OHAL çerçevesinde bugüne kadar 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog ve kilise kapatılmadı.



- OHAL dönemi boyunca, 4 bin 457 adrese polis baskını yapıldı, 625 silah ele geçirildi, 998 soruşturma açıldı, 752 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.