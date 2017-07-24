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Fransa yeni Cumhurbaşkanına şok!

Fransa'da seçimleri çok rahat bir şekilde kazanarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Emmanuel Macron, bir ay içerisinde 10 puan birden kaybetti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:02
Fransa yeni Cumhurbaşkanına şok!

Ifop tarafından yapılan ve Journal du Dimanche gazetesinde yayınlanan ankete göre Macron'un 'onaylanma oranı', son 1 ayda 10 puan gerileyerek yüzde 54'e düştü. Bu aynı zamanda Jacques Chirac döneminden bu yana, bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın ilk 3 ayında yaşadığı en keskin düşüş olarak görülüyor. Chirac, Mayıs-Haziran 1995 döneminde bir ay içerisinde tam 15 puanlık kayıp yaşamıştı.

Macron'un kayıp yaşadığını gösteren anket sonuçlarının en büyük nedeninin ise, Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers ile yaşadığı gerilim olduğu düşünülüyor.

Macron'un savunma harcamalarından 850 milyon euro kesinti yapmasını eleştiren Villiers, geçtiğimiz Çarşamba günü görevinden istifa etmişti. Ankete katılanların önemli kısmı Macron'un tartışmadaki tutumunu 'otoriter' bulduklarını ifade etti.

Emmanuel Macron, Genelkurmay Başkanı de Villiers'in istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Eğer cumhubaşkanı ile genelkurmay başkanı arasında bir görüş ayrılığı varsa, görüşünü değiştirmek zorunda olan genelkurmay başkanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:02
  1. Chirac
  2. Emmanuel Macron
  3. Villiers
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