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Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb ülkenin kuzeyinde 2 yeni sığınmacı kabul merkezi kurulacağını açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 00:10
Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor

Collomb, İçişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, geçmişin kötü deneyimlerini tekrarlamak istemediklerini belirterek, Calais kentindeki Jungle (Vahşi Orman) sığınmacı kampındakileri yerleştirmek için 2 yeni sığınmacı kabul merkezi açacaklarını söyledi.

Sığınmacı kabul merkezlerin Fransa'nın Troisvaux ve Bailleul kentlerinde açılacağını belirten Collomb, Jungle sığınmacı kampında 350 ila 400 arasında sığınmacının bulunduğu bildirdi.

Collomb, Calais kentine mobil duşlar koyulacağını, bunu da sığınmacıların tekrar toplanmaması için kamp bölgesine yerleştirilmeyeceğini aktardı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Collomb'un, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Fransız polislerin Jungle kampındaki sığınmacılara kötü muamelede bulunduğunu açıklamasının ardından ilgili makamdan bununla ilgili rapor istediği ifade edildi.

CALAİS'DE SIĞINMACI KAMPINDAKİ OLAYLAR

Lille İdare Mahkemesi, geçen ay Jungle sığınmacı kampı bölgesindeki sığınmacılar için sığınmacı kabul merkezi kurulması talebini reddetmişti.

Calais'deki yerel makamlar, mart ayında insani yardım yapan kuruluşların sığınmacılara yiyecek ve içecek yardımı yapmasını yasaklamış ancak tepkiler üzerine mahkeme yasağı kaldırmıştı.

Kamp bölgesinde yaşayan binlerce sığınmacı, güvenlik birimleri tarafından Kasım 2016'da dağıtılarak ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmiş ve kamp bölgesindeki sığınmacı sayısının geçen ay yeniden 600'e ulaştığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:10
  1. Collomb
  2. Lille İdare Mahkemesi
  3. İnsan Hakları İzleme Örgütü
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