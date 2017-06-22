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Fransa: Suriye'yi tek başımıza vururuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de kimyasal silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini bildirdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:25
Fransa: Suriye'yi tek başımıza vururuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında Le Figaro'nun da bulunduğu bazı Avrupa merkezli basın organlarına ortak mülakat verdi.

"Suriye'de kimyasal silahların kullanılması konusundaki kırmızı çizgi geçilirse, Fransa tek başına vurabilir mi?" sorusu üzerine Macron, "Evet. Kırmızı çizgiler çizdiğinizde, eğer bunlara saygı gösterilmesini nasıl sağlayacağınızı bilmiyorsanız, zayıf olmaya karar vermişsiniz demektir. Eğer kimyasal silah kullanıldığı ortaya çıkarsa ve çıkış noktasını belirleyebilirsek, Fransa o zaman, tespit edilen kimyasal silah depolarını imha edecek saldırılar düzenleyecektir" yanıtını verdi. 

Suriye konusunda diplomatik ve politik bir yol haritası gerektiğini vurgulayan Macron, askeri yöntemlerle soruna çözüm bulunamayacağını bildirdi.

Beşşar Esed'in iktidardan gitmesini her şeyin bir ön koşulu olarak açıklamadığını belirten Macron, "Kimse beni onun yasal halefiyle tanıştırmadı" ifadesini kullandı.

Macron, terörist gruplarla sonuna kadar savaşacaklarına, terörist saldırıların bu bölgelerden kaynaklandığına işaret ederek, "Onların kökünü kazımak için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Özellikle de Rusya'nın" dedi.

Suriye'nin istikrarının kendisi için önemli olduğuna değinen Macron, kendi kendini yönetemeyen devletlerde terörist grupların yaşam alanı bulduğuna dikkati çekti.

Kimyasal silahların kullanılması ve insani yardım sağlanmamasının kendisi için iki kırmızı çizgi olduğunu belirten Macron, bu konuları açıkça Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de söylediğini aktardı.

Macron, "Kimyasal silah kullanmanın karşılığı olacak, hatta sadece Fransa'dan" dedi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:25
  1. Vladimir Putin
  2. macron
  3. Suriye
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