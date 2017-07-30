Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in

Fransa Süper Kupa finalinde Monaco'yu 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, üst üste beşinci kez kupayı müzesine götürdü.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:29
Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in

Fransa Süper Kupa finalinde Monaco'yu 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, üst üste beşinci kez kupayı müzesine götürdü. 

Fas'taki 45 bin kişilik İbni Batuta Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Monaco ile Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında Djibril Sidibe'nin golüyle öne geçen Monaco, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Juventus'tan transfer ettiği Dani Alves ile ikinci yarının başında eşitliği sağlayan Paris temsilcisi, Brezilyalı futbolcunun gol pasında Adrien Rabiot'nun 63. dakikadaki golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Kalan dakikalarda skoru koruyan başkent ekibi, 2-1'lik galibiyetle kupaya uzandı.

Adı Real Madrid ile anılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, 71. dakikada yerini Guido Carrillo'ya bıraktı.

Paris Saint-Germain, 11 kez final oynadığı organizasyonda beşi üst üste olmak üzere yedinci kez kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:29
  1. Fransa
  2. Brezilya
  3. Real Madrid
  4. Madrid
  5. Juventus
  6. Fas
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale getirdi
    1. Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale..
    2. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    3. Resmi plakalı araçların denetimi..
    4. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    6. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    7. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    8. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    9. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    10. Pasinler’de orman yangını
    11. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    12. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    13. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    14. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    15. Emekliye zam planı
    16. Konya'da 300 kök Hint keneviri bulunan..
    17. FETÖ'cüler Duruşma salonuna o sırayla..
    18. Hakkari'den acı haber! 1 şehit...
    19. Bodrum'da gece klubüne silahlı saldırı!
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi