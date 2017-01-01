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Fransa sokakları alev alev!

Fransa'da 20 yıldır olduğu gibi bu yılbaşı da araçlar kundaklandı. 30 Aralık Cuma günü başlayan kundaklama eylemleri dün gece de sürdü.

Fransa sokakları alev alev!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 10:51
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Yılın son gününde Fransa'nın kuzey doğusu Alsas ve Strasbourg kentinde 20'den fazla park halindeki araç kundaklandı. Kundaklama eylemlerinin yeni yılın ilk saatlerinde devam edebileceği belirtildi. Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Fransa genelinde 1067 araç kundaklanmıştı.

100 BİN POLİS GÖREV YAPTI

2017 yılbaşı gecesi için Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ve İçişleri Bakanı Bruno Le Roux kundaklama eylemlerinin önüne geçilmesi için ülke genelinde 100 bin polis, asker ve güvenlik gücünü seferber ettiğini duyurdu. Fransa'da uzun yıllardır devam eden kundaklama eylemlerinin önüne geçilmemesi, Fransızları ve özellikle de araçlarını cadde kenarına park edenleri endişelendiriyor.

 
EtiketlerFransaKundaklamaYıl başıYıl başı gecesiPolisalev
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