Fransa İslam Konseyinin iftarına katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler ve dini liderler Fransa İslam Konseyinin (CFCM) başkent Paris'te verdiği iftarda bir araya geldi.

En son yaklaşık 10 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin katıldığı CFCM iftarına uzun bir aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde katılım gerçekleşti.

İftar programında birçok siyasetçi ve idari yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Cezayir ve Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçileri ile Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly gibi dini temsilciler ve bazı gazeteciler de yer aldı.

Programda konuşan Macron, İslam Konseyinin bu davetinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fransa'da düzenlenen terör saldırıları ile farklı dinlere mensup olanlarla Müslümanlar arasında derin bir yara açılmak istendiğini ifade eden Macron "Terör saldırıları aynı zamanda İslam'a alet edilmek isteniyor. İslam Konseyi de buna güzel cevap veriyor ve örnek bir davranış sergiliyor." dedi.

Macron, Fransa'da bir tarafta Müslümanlar diğer tarafta Fransızların olmadığını, ancak bir bütün halinde özgür ve eşit Fransızların olduğunu belirtti.

Fransa'daki Müslümanların dinini barışçıl bir şekilde yaşama haklarının bulunduğunu anlatan Macron, Fransız makamlarının bunu tesis etmekle görevli olduğunu bildirdi. Macron, bundan dolayı da Fransız devletinin ülke genelindeki hastane, hapishane ve askeri kurumlardaki Müslümanlara manevi rehberlik edecek Müslümanların buralarda görev almalarını desteklediğini aktardı.

Macron, fanatizmin yaygınlaştırılmasına ve terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisine karşı mücadele edilmesi gerektiğini, bu konuda Müslümanların sahada çalışmalar yapmasının önemini vurguladı.

Terörle mücadele konusunda Fransa'daki imamların dini eğitiminin önemli olduğunu belirten Macron, imamların ülkede Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerine uygun bir şekilde eğitimi alması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Macron, bu konuda Fransa'daki birçok üniversitenin imamlara eğitim vermek için hazır olduğunu ve devletin de bunu desteklediğini ifade etti.

Macron, imamların yurt dışında eğitim almalarının artık mümkün olmadığını, birkaç gün önce Fas'a gerçekleştirdiği ziyaretteki temaslarda bu konuyu da gündeme getirdiğini sözlerine ekledi.

1 Temmuz'da CFCM Başkan Yardımcısı Ahmet Oğraş'ın başkanlığı devralması beklenirken, Macron'un Oğraş'ın ismini zikrederek iki yıllık başkanlığından sonra konseyin başkanlık seçimlerinin olacağını ve bunu diğer yönetim kurulu üyeleri ile iyi hazırlaması gerektiğini belirtti.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

CFCM Başkanı Anouar Kbibech de CFCM üyeleri adına Cumhurbaşkanı Macron'u iftarda ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Fransa'da son iki sene ve İngiltere'de yakın zamanda gerçekleşen saldırıların terör tehdidin azalmadığını gösterdiğine dikkait çeken Kbibech, "Burada tekrar söylemek istiyorum ki Fransa'daki Müslümanlar bu alçak terör saldırılarını en sert şekilde kınıyor. Bu saldırılar hiçbir dini ve insani değerler ile açıklanamaz." ifadesini kullandı.

Kbibech, CFCM'in terörle mücadele konsunda kararlığını hatırlatarak, ülkedeki Müslümanların Macron'a başarılar dilediğini söyledi.

Büyükelçi Musa ise iftar sonrası yaptığı açıklamada, CFCM'in Fransa'daki Müslümanların birinci düzeyde temsil kuruluşu olduğunu anımsattı.

Musa, Oğraş'ın konseyin başkanlığını üstlenecek olmasının Türkler için önemli bir aşama olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Macron'un bütün farklı inanç sahiplerine yönelik yakınlığını Müslümanlara da gösterdiğini anlatarak, "Bu çok önemli bir boyut teşkil eder. Kendisinin siyasi söylemi de esasen her inanç kesimine aynı mesafede olacağının ipuçlarını da vermişti." değerlendirmesinde bulundu.

CFCM Başkan Yardımcısı Oğraş, Macron'un bu iftar programına katılmasının Müslümanlar için önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.