Fransa, İngiltere’yi haritadan sildi!

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin ayrıntıları hâlâ belirsiz olsa da, ‘Brexit’ Fransa’da hayata geçmeye başladı. Fransız okullarında öğrencilere dağıtılan AB’yle ilgili bir kitapçık, İngiltere’nin ‘üye’ olarak yer almadığı şekilde güncellendi.

Kitapçıkta, AB’nin İngiltere’yle beraber 28 olan üye sayısı şimdiden 27 olarak veriliyor. Her bir üyenin ulusal bayrakları ve farklı renklerle işaretlendiği haritada, İngiltere’nin üzeri boyanmamış durumda. Ülkenin bayrağı da haritada yer almıyor. The Independent Gazetesi’nin haberine göre, ilk olarak 2007’de basılan kitapçık Mayıs 2017’de güncellendi.