Fransa: İdamın oylanması Türkiye'den Avrupa'dan kopuşu anlamına gelir

Fransa Cumhurbaşkanlığı, 16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gerekirse idam için de bir referandum yaparız' açıklamasının ardından, böyle bir oylamanın Türkiye'nin Avrupa değerlerinden ve imzaladığı anlaşmalardan tamamen kopuşu anlamına geleceğini açıkladı.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğini ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını anımsatan Fransa Cumhurbaşkanlığı, idamın yeniden yasalaşmasının bu anlaşmaya aykırı olduğunun altını çizdi.

François Hollande'ın ofisi, açıklamada referandum kararı ve sonuçlarının Türk halkına ait olduğunu, siyasi kuruluşların nasıl işleyeceğine halkın karar vereceğinin altını çizdi, planlanan köklü değişikliklerin Türk toplumunu ayrıştırdığını ifade ederek tarafları siyasi diyaloğa davet etti.

'GEREKİRSE REFERANDUMA GİDERİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Tarabya'da Huber Köşkü'nün önünde bekleyenlere hitap ettiği konuşmasında, 'gerekirse bir referandum da idam için yaparız' demişti.

Erdoğan, "Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım.' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız" diye konuşmuştu.