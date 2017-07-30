Fransa havalimanında şok yumruk! Yavaşça geldi ardından yumruğu attı
Fransa'da bir havalimanı çalışanı 13 saat süren ertelemeyle ilgili şikayette bulunan bir yolcuyu yumrukladı. Yumruklanan yolcu o sırada kucağında bebeğini taşıyordu. Tam o an çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.30 Temmuz 2017 Pazar 10:27
Fransa'da Nice havalimanında İngiliz EasyJet havayolu şirketinin bir yolcusu, havalimanı çalışanı tarafından yumruklandı.
Adam önce ailenin yanın ayaklaştı, ardından uçuşlarının 13 saattir ertlenmesiyle ilgili şikayette bulunan adama yumruk attı. Üstelik adamın kucağında bebeği vardı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere tepki yağıyor. Yumruk atan çalışanın, Nice havalimanında engelli yolcuların uçağa iniş binişlerini sağlayan Fransız Samsic isimli firmanın bir çalışanı olduğu belirtiliyor.