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Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Villiers'a meydan okuyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Bayram Günü orduya seslenerek,"Sizin reisiniz benim" açıklamasının ardından Pierre de Villiers istifa etti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti.

De Villiers, 13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" demişti.

Fransızların ulusal Bastille Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Macron ordu mensuplarına, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Villiers'e cevap vermişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
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