Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti.

De Villiers, 13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" demişti.

Fransızların ulusal Bastille Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Macron ordu mensuplarına, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Villiers'e cevap vermişti.