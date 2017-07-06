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Fransa: Filistin'nin durumu tehlikede

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Ortadoğu barışı müzakere sürecine hız verilmesi gerekiyor.' dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:38
Fransa: Filistin'nin durumu tehlikede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ortadoğu barışı müzakere sürecine hız verilmesi gerektiğini belirterek, başka hiçbir tutarlı alternatifi olmayan iki devletli çözüm umudunun gittikçe tehlikeye girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"Barışın, uluslararası hukuka göre ve geçerli bir devlete sahip olacak şekilde Filistinlililerin yasal haklarının yerine getirilmesi ile mümkün olacağını" vurgulayan Macron, İsrail'in sürdürdüğü yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı yayılmacı politikaların, müzakerelerin devamını getirecek ortak güveni olumsuz etkilediğini ifade etti. Macron, bu konuda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunun altını çizdi.

Siyasi belirsizliğin umutsuzluğu ve aşırıcılığı beslediğini aktaran Macron, bunu yenmek için geçerli ve güçlü bir dinamiğe ihtiyaç olduğunu ve gerekli inisiyatifi Fransa'nın ortaya koyacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:38
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. Filistinlililer
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