Fransa domuzlukta ısrar ediyor

Fransa’nın Beaucaire Belediyesi, okul kantinlerinde domuz eti yemeyi mecbur kıldı. Şehrin aşırı sağcı Belediye Başkanı Julien Sanchez, 8 Ocak’tan itibaren, okullarda Müslüman, Yahudi ve vejetaryen öğrenciler için 40 yıldır çıkarılan “alternatif mönü” uygulamasının sona ereceğini duyurmasıyla veliler harekete geçti. Veliler pazartesi günü belediye binası önünde kararı protesto edecek.



Velilerin, 11.30 ve 13.30 arasında Belediye Başkanı Sanchez’in okul kantinlerinde domuz etini zorla dayatma kararına alternatif öğle yemeğini paylaşacakları belirtildi.